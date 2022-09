Lavrov: Rusija će obezbediti neutralan rad misije IAEA

Rusija čini sve što je u njenoj moći da osigura bezbednost misije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u nuklearnoj elektrani Zaporožje, saopštio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi TASS.

On je naveo da ruske vlasti čine sve da ovo postrojenje bude bezbedno, da funkcioniše i da zadaci misije budu izvršeni u skladu sa planovima.

„Insistirali smo da misija ima balističke stručnjake. Tako da ćemo, nadamo se, nešto naučiti. Tačnije, znamo sve, ali nadamo se da će i međunarodna zajednica iskoristiti ovu priliku“, dodao je ruski visoki diplomata na sastanku sa studentima i profesorima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose.

On je podsetio na izveštaje ruske vojske o pokušaju iskrcavanja ukrajinskih diverzanata u blizini nuklearne elektrane Zaporožje jutros, koji je neutralisan.

"Naša vojska je saopštila da su grupe sabotera neutralisane. Mislim da je to veoma visoka cena da bi međunarodna zajednica saznala istinu, ali ako Ukrajina želi da to postigne na ovaj način i da pokaže to što jeste, onda se samo nadam da to neće voditi nekoj katastrofi", naglasio je Lavrov.

On je dodao da Rusija želi objektivnost i da će misija IAEA „otkriti sve tragove koje je ostavilo ukrajinsko granatiranje“.