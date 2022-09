UPOZORENJE ZA SVE RODITELJE: Dečak (14) nađen mrtav u sobi, majka kaže da je žrtva smrtonosnog izazova sa društvenih mreža

Škotlanđanka Lorin Kiting (30) pronašla je 25. avgusta telo svog sina tinejdžera u njegovoj spavaćoj sobi. Tvrdi da je on učestvovao u tzv. blekaut izazovu.

U istom izazovu učestvovao je i Arči Betersbi, koji doživeo smrtonosnu povredu mozga zbog koje je kasnije preminuo.

Naime, u ovom izazovu učesnici ne dišu sve dok se ne onesveste, što može dovesti do toga da nizak nivo kiseonika u mozgu prouzrokuje napade, ozbiljne povrede i smrt.

Please retweet this far and wide. These Tiktok challenges should be banned and hopefully retweeting this and sharing my story can save at least 1 other child’s life💔 #Leonforever14 https://t.co/CxU1Kdxc7E