SILOVAO ME SVAKE NOĆI, MUČIO I TUKAO: Ćerka avganistanskog generala tvrdi da ju je bivši portparol talibana prisilio na brak (VIDEO)

Ćerka avganistanskog generala, koja se predstavila kao Elaha, tvrdi da ju je bivši portparol talibana Kari Said Hosti naterao da se uda za njega u januaru.

"Silovao me je svake noći. Svake noći me je mučio i tukao", rekla je ona u snimku koji se proširio internetom.

Elaha je rekla da je bila studentkinja Medicinskog univerziteta u Kabulu i da je ćerka bivšeg generala koji je radio u Nacionalnom direktoratu za bezbednost (NDS) u Kabulu pod vladom koju su podržavale Sjedinjene Države.

Shocking! A senior Haqqani official first raped & married to, daughter of ex, NDS official. ‘Said Khosti beat me a lot. Every night he raped me. These may be my last words. He will kill me, but it is better to die once than to die every time, Elaya says.

pic.twitter.com/FZ0lD3wprG — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) 30. август 2022.

Na snimku se vide i povrede koje joj je, kaže, Hosti naneo a tvrdi i da je snimio njeno silovanje i time je ucenjivao.

Ispričala je i da je pokušala da pobegne iz zemlje ali su je talibanski zvaničnici uhvatili na graničnom prelazu Torkam za Pakistan. Tvrdi i da su je zatvorili i naterali da se izvini Hostiju i da mu poljubi noge.

Torture and sexual harassment of a young girl by former spokesman of Taliban's interior ministry



In a video leaked to Aamaj News a young girl claims that former spokesman of Taliban's interior ministry, Saeed Khosty, has tortured, sexually harassed and forced her to marry him. pic.twitter.com/8mdJwLdSBq — Aamaj News English (@aamajnews_EN) 30. август 2022.

"Nakon objavljivanja ovog videa, možda me niko više neće videti, možda me ubiju. Ali umreti jednom je bolje nego umreti hiljadu puta“, rekla je Elaha.

CBS je razgovarao sa Elahinom prijateljicom, koja je potvrdila njenu priču i rekla da ona i dalje očajnički želi da pobegne iz zemlje.

Hosti, koji je u martu smenjen sa funkcije portparola talibanskog ministarstva unutrašnjih poslova, na Tviteru je demantovao optužbe.

On je tvrdi da je brak bio sporazuman i kaže da je bilo problema jer je njena muslimanska vera bila "slaba“. Odlučio je da se razvede od nje jer je vređala Kuran, rekao je on.

#وضاحت

۶میاشتې وړاندې مې د الهه نومې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ،وروسته مې ولیدل چې نوموړې دعقیدې،باور مشکل لري. هڅه مې وکړه دنصېحت،بحث له لارې یې عقاید سم شي،مګر نتیجه يې ورنکړه،تر دې چې په واضح ډول یې مقدساتو ته سپکاوی وکړ او د قران کریم توهین یې وکړ چې د هغې ثبوت هم شته — Qari Saeed Khosty (@SaeedKhosty) 31. август 2022.

Hosti se izvinio talibanima što je uzeo Elahu za svoju drugu ženu, jer se to kosi sa novom zabranom uvedenom prošle godine prema kojoj muškarac ne može da ima više žena.

Po Tviteru kruže snimci Elahine majke koja metlom tera Hostija iz kuće, kao i snimak Hostija koji upozorava Elahu u njenoj kući da je poveo sa sobom naoružanog čoveka.

Na još jednom snimku se vidi Elaha, koja deluje povređeno, u boilnici.

آماج به نوارهای تازه‌ی از سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان دست یافت



نوارهای تازه‌ی که در اختیار آماج قرار گرفته ادعای الهه دانشجوی دانشکده پزشکی را ثابت می‌سازد که سعید خوستی با تفنگ‌داران به خانه آنها رفته و پس از این که صبر این دختر تمام می‌شود، او را با زدن بیل از خانه می‌کشد. pic.twitter.com/Swp65QXZEj — Aamaj News Persian (@aamajnews_FA) 30. август 2022.

Novinarka Ruči Kumar je na Tviteru navela da je proverila istinitost video snimaka. Ona je dodala da je čula izveštaje o mnogim ženama koje su vezi sa bivšim avganistanskim bezbednosnim zvaničnicima koje se suočavaju sa zlostavljanjem, seksualnim napadom i prisilnim brakom.

"Amnestija se očigledno ne odnosi na žene iz njihove porodice“, primetila je ona, pozivajući se na obećanje talibana da neće tražiti odmazdu protiv bivših vladinih zvaničnika.

Od kada su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom u avgustu 2021. godine, međunarodne organizacije su izrazile zabrinutost u vezi sa odnosom ove grupe prema ženama. Iz UN navode da su žene i devojke isključene iz javnog života, obrazovanja. Takođe su meta svih oblika nasilja.

Was able to confirm the videos veracity from trusted sources and learned that many women related to former Afghan security officials have faced abuse, sexual assault and forced marriage by the Taliban. The “amnesty” apparently doesn’t extend to women of their family. — Ruchi Kumar روچی کمار रूची कुमार (@RuchiKumar) 30. август 2022.

Samira Hamidi, aktivistkinja Amnesti internešenela iz južne Azije, pozvala je Ujedinjene nacije da spasu Elahu.

The testimony of Elaha, a medical student about her forced marriage, rape & torture by a powerful Armed Talib is shocking reality of what dozens of women & girls are facing. @UNAMAnews @SR_Afghanistan @PotzelMarkus must immediately act to save her. She can be harmed further. — Samira Hamidi (@HuriaSamira) 30. август 2022.

"Svedočenje Elahe, studentkinje medicine o njenom prinudnom braku, silovanju i mučenju od strane moćnog naoružanog taliba šokantna je realnost sa čim se suočavaju desetine žena i devojaka“, napisala je ona na Tviteru.

