UDARNO! KRALJICA ELIZABETA U TEŠKOM STANJU! U Škotsku HITNO stigli princ Čarls i njegov brat Endru! VANREDNA SITUACIJA U VELIKOJ BRITANIJI!

- Nakon daljeg jutrošnjeg pregleda, kraljičini lekari su zabrinuti za zdravlje i preporučili su joj da ostane pod medicinskim nadzorom - naveo je portparol u saopštenju poslatom Insajderu.

Novimenovana premijerka Velike Britanije Liz Trus je nekoliko trenutaka kasnije objavila tvit o kraljičinom zdravstvenom statusu, rekavši da će "cela zemlja biti duboko zabrinuta vestima iz Bakingemske palate" i naglasivši da su njene misli i misli nacije "sa Njenim Veličanstvom i njenom porodicom u ovom trenutku."

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.