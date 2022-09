PREKRSTIO SE I STAVIO RUKU NA SRCE Bajden odao poštu britanskoj kraljici Elizabeti (VIDEO)

Bajden se, u pratnji supruge DŽil i ambasadorke SAD u Britaniji DŽejn D. Hartli, prekrstio i tokom posete nakratko stavio ruku na srce, preneo je Rojters.

Predsednik SAD će se kasnije pridružiti britanskom kralju Čarlsu Trećem i drugim liderima iz celog sveta na prijemu uoči velike državne sahrane.

Bajden je jedan od mnogobrojnih državnika i članova kraljevskih porodica iz cele Evrope, Azije, Afrike i Severne i Južne Amerike koji će prisustvovati sutrašnjoj sahrani britanske kraljice.

