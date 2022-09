BELA KUĆA: Ozbiljno smo shvatili Putinove reči danas

Sjedinjene Američke Države ozbiljno shvataju reči predsednika Rusije Vladimira Putina o nuklearnom oružju, ali za sada ne vide potrebu da se poveća spremnost sopstvenih snaga za strateško odvraćanje, izjavio je koordinator za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi u intervju za televiziju Ej-Bi-Si.

- To je neodgovorna retorika za nuklearnu državu. Mi to ozbiljno shvatamo i, koliko možemo, pratimo njihovu stratešku konfiguraciju kako bismo prilagodili našu u slučaju da se ukaže potreba za tim. Trenutno ne vidimo nikakve indikacije da je to potrebno - rekao je Kirbi.

On je upozorio da bi primena nuklearnog oružja od strane Rusije imala teške međunarodne posledice i pretvorila bi je u odmetnika na svetskoj sceni.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u obraćanju naciji upozorio da bi onima, koji pokušavaju da ucene Rusiju nuklearnim oružjem, „ruža vetrova“ mogla da se okrene na njihovu štetu.