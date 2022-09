BAJDEN O UKRAJINI: To je sukob koji je želeo jedan čovek! (VIDEO)

Govor je Bajdenov prvi na forumu od ruske invazije, nudeći mu priliku da osudi Kremlj pred publikom kolega šefova država.

Bajden je svoje komentare započeo oštrim prekorom na račun Putina nakon što je ranije u sredu naredio delimičnu mobilizaciju rezervista u Rusiji i podigao avet upotrebe nuklearnog oružja nakon povlačenja u severoistočnom regionu Harkova.

„Hajde da govorimo otvoreno, stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je izvršila invaziju na svog suseda, pokušala da izbriše suverenu državu sa mape“, rekao je Bajden. „Rusija je besramno prekršila ključne članove Povelje Ujedinjenih nacija.

„Predsednik Putin je upravo danas izneo otvorene nuklearne pretnje Evropi i bezobzirno zanemarivanje odgovornosti režima neširenja“, nastavio je Bajden. „Sada Rusija poziva, poziva još vojnika da se pridruže borbi, a Kremlj organizuje lažni referendum kako bi pokušao da pripoji delove Ukrajine, što je izuzetno značajno kršenje Povelje UN.

Bajden je sukob nazvao „ratom koji je izabrao jedan čovek“ i osudio Putina zbog njegovih napada na ukrajinske škole, železničke stanice, bolnice".

„Još strašniji dokazi ruskih zverstava i ratnih zločina: otkrivene masovne grobnice u Izjumu, tela, prema onima koji su iskopavali ta tela, pokazuju znake mučenja. Ovaj rat se odnosi na gašenje prava Ukrajine da postoji kao država, jasno i jednostavno. I pravo Ukrajine da postoji kao narod. Ko god da ste, gde god da živite, u šta god da verujete, to ne bi trebalo - to bi trebalo da vam zaledi krv", rekao je on.

