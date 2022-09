OVAJ DETALJ SA SAHRANE KRALJICE ELIZABETE II NIKO NIJE PRIMETIO - Pogledajte šta se desilo između princeze Šarlot i Megan Markl! (VIDEO)

Naime, na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se može videti preslatki trenutak između Megan Markl i princeze Šarlot.

Kada je kraljevska porodica krenula da napušta Vestminstersku opatiju nakon sahrane, vidi se kako se Šarlot okrenula prema Megan koja joj se zauzvrat srdačno nasmejala.

Princess Charlotte "left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte's gaze and giving her a sweet smile". 💖😍#MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv