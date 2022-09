KAŠIKAMA SU ISKOPALI TUNEL, NAPRAVILI LUTKE I SPLAV I POBEGLI NA SLOBODU: Beg iz Alkatraza je već 60 godina najveća misterija! EVO O ČEMU SE RADI!

Alkatraz, nepristupačno ostrvo u zalivu San Franciska, sigurno je jedan od najčuvenijih zatvora na svetu. Decenijama je bio mesto na kome su grehe okajavali neki od najozloglašenijih gangstera i ubica poput Al Kaponea, Mašinke Kelija ili Bampija Džonsona. I verovalo se da je bekstvo sa Stene nemoguće.

Međutim, pre tačno 60 godina, u noći između 11. i 12. juna 1962, trojica robijaša - Frenk Moris, Klarens i Džon Anglin - uspela su da prevare čuvare, pobegnu iz ćelija i na splavu krenu put slobode. Federalni istražni biro (FBI) 1979, posle 17 godina istrage, zaključio je da su se begunci najverovatnije utopili pre nego što su stigli do kopna. Međutim, američki savezni šerifi slučaj i dalje smatraju otvorenim, a Moris i braća Anglin na listi su najtraženijih.

RUTINSKA INSPEKCIJA

- Bila je to rutinska inspekcija zatvorskog upravnika. Ujutru 12. juna 1962. čuvari Alkatraza krenuli su u rutinsku proveru ćelija. Kada su stigli do bloka B, shvatili su da nešto nije kako treba. Zatvorenici su bili u svojim krevetima, ali nisu davali znake života. Čuvari su otključali ćelije i šokirali se otkrićem. Frenk Moris, Džon i Klarens Anglin nisu bili tu, a na njihovim ležajevima nalazile su se glave od papira, sa pravom kosom i ofarbanim očima. Tri najopasnija kriminalca Alkatraza uspela su da pobegnu - piše britanski pisac i istoričar Džils Milton u knjizi "Kada je Hitler uzeo kokain, a Lenjin izgubio glavu".

Kako navodi, ni čuvari ni drugi zatvorenici nisu mogli da veruju da su trojica robijaša uspela da prevare čuvare i pobegnu.

- Alkatraz je bio jedan od najčuvanijih zatvora na svetu. Za 29 godina, koliko je dugo bio zatvor, niko nije uspeo da pobegne živ. Čak 41 zatvorenik je pokušao. Od njih, 26 je ponovo uhvaćeno, sedmorica su upucana, a za ostale se zna da su se udavili. To nije sprečilo trojicu zatvorenika da pokušaju da pobegnu. U stvari, oni su smatrali to pravim izazovom. Sva trojica su bila opasni kriminalci. Frank Moris je bio prvi put osuđen na robiju sa samo 13 godina. Od tada se bavio oružanim pljačkama i dilovanjem narkotika. U Alkatraz je prebačen 1960. I Džon Anglin je bio ozloglašeni kriminalac. Opljačkao je banku u Kolumbiji 1958. i to zajedno sa dvojicom braće. To im je donelo zatvorske kazne od 35 godina - piše Milton.

STRAŽAR GLEDA U RUPU U ZIDU ĆELIJE

Sva trojica, dodaje, bila su motivisana za beg.

- Otkrili su da iza njihovih ćelija postoji prolaz širok oko jedan metar, koji je vodio van zidina zatvora. Robijaši su lagano sklanjali beton sa zidova. Za taj posao koristili su metalne kašike ukradene iz kantine, a od ukradenog usisivača napravili su bušilicu. Glavni deo posla obavljali su tokom "muzičkog sata", kada je zvuk orgulja nadjačavao njihovo bušenje betona. Lutke su napravili od sapuna, toalet-papira i prave kose - piše Milton.

Kako objašnjava, njih su iskoristili da prevare čuvare koji su tokom noći više puta prolazili kraj ćelija i gledali da li zatvorenici spavaju.

- Bila je potrebna cela godina da se probije tunel. Nakon toga su stavili dugo uže da se popnu kroz ventilacioni sistem, a metalne gromobrane zamenili su lažnim, napravljenim od sapuna. Konačno, 11. juna sve je bilo spremno i rešili su da pobegnu. Sve je išlo po plan. Uspeli su da se provuku kroz tunel i popnu kroz ventilaciju do krova. Nakon toga su se spustili na zemlju i napumpali splav koji su prethodno napravili od gumenih kabanica. Uspeli su čak da naprave i vesla. To je poznato. Ono što se desilo sledeće potpuna je misterija. Trojica muškaraca su nestala i nikad više nisu viđena. Nikad nisu ponovo uhvaćeni uprkos velikoj poteri koju je vodio FBI, niti su njihova tela nađena. Splav je pronađen na ostrvu Ejnđel, udaljenom oko tri kilometra od Alkatraza, a otkriveni su i tragovi koraka od splava. Ali tu svaki trag nestaje. Da li su se udavili? Da li su uspeli da pobegnu? Ovo su pitanja na koja niko još nije dao odgovor. Nedavna istraga pokazala je da su ukradena i kola nedaleko od obale, što je samo produbilo misteriju - navodi Džils Milton.

KORISTILI SAPUN I PRAVU KOSU

- Čuveni film "Bekstvo iz Alkatraza" sa Klintom Istvudom u ulozi Frenka Morisa realistično je prikazao ovog kriminalca. Ako je postojao zatvorenik kome je bilo suđeno da pobegne iz Alkatraza, to je bio Moris, genijalac koji je osmislio jedno od najspektakularnijih bekstava iz zatvora u istoriji. On je proveo život po zatvorima pre nego što je završio u Alkatrazu - napisao je Majkl Eslindžer u knjizi "Alkatraz: Istorija zatvora".

Samo godinu dana kasnije Alkatraz je zatvoren, a potragu za beguncima FBI je vodio punih 17 godina, dok savezni šerifi nikad nisu ni prestali da tragaju.

Američki CBS pre četiri godine objavio je pismo koje je navodno poslao jedan od begunaca pet godina ranije.

- Moje ime je Džon Anglin. Pobegao sam iz Alkatraza u junu 1962. sa bratom Klarensom i Frenkom Morisom. Imam 83 godine i u veoma sam lošem stanju. Imam rak. Da, uspeli smo te noći da pobegnemo, ali jedva. Ako mi na TV obećate da neću dobiti više od godinu dana zatvora, kako bih se tamo lečio, napisaću vam gde se nalazim. Ovo nije šala - sadržaj je navodnog pisma.

On tu navodi da je Moris preminuo 2008, a Klarens 2011.

FBI je potvrdio postojanje pisma, ali analizom nije utvrđeno da li je autentično i da li ga je zaista napisao jedan od trojice begunaca.

ALEN VEST: KO JE SMISLIO PLAN?

Majkl Eslindžer navodi da je Alen Klejton Vest kasnije tvrdio da je on osmislio bekstvo iz Alkatraza.

- I Njujorčanin je bio u grupi koja se spremala za beg, a kasnije je tvrdio da ga je on i smislio. Međutim, sve što se desilo pokazuje sličnosti sa onim što je Frenk Moris radio i kada je bežao iz drugih zatvora. U razgovoru s agentima FBI on je tvrdio da je u maju 1961. osmislio sve. Zatvorenici su znali za ventilacione otvore iza ćelija i on tvrdi da je smislio kako da to iskoristi. I on je probao da pobegne, ali je prekasno stigao do krova, Moris i Anglini su već otišli, pa on bez splava nije mogao ništa da uradi - piše on.

ISPOVEST ZATVORENIKA: POMOGAO SAM FRENKU I DŽONU DA NABAVE ALAT

Jedan od zatvorenika Alkatraza bio je i Darvin Evert Kun, pljačkaš banaka. On je često držao govore o danima provedenim na Steni, a napisao je i nekoliko ispovesti o tim danima.

- Živeo sam po strogom režimu najozloglašenijeg američkog zatvora i trpeo pritisak postojanja u maloj i prepunoj ćeliji. Brzo sam naučio sve tajne podzemlja Alkatraza, kodeks poznat samo zatvorenicima. Nisu svi mogli da izdrže pritisak. Neki su se ubijali, drugi su bili nasilni. Sve vreme svet bez rešetaka bio je tako blizu - s druge strane zaliva. Lično sam poznavao mnoge poznate i ne tako poznate robijaše. Pomogao sam mojim prijateljima Džonu Anglinu i Frenku Morisu da nabave neke od alata koje su iskoristili za beg, a i sam sam sanjao o bekstvu - napisao je on svojevremeno.

Kako je dodao, odavno je na slobodi, a kada je Alkatraz zatvoren 1963, bio je jedan od poslednjih zatvorenika koji su ga napustili.

UPITNIK: TRI ŽELJE FRENKA MORISA

Nakon jednog hapšenja 1943. godine Frenk Moris morao je da popuni upitnik. Na pitanje šta bi poželeo kada bi postojala mogućnost da mu se ispune tri želje, on je napisao sledeće:

"1. Da izađem iz zatvora;

2. Da imam lep dom sa svim što ide uz to;

3. Mnogo novca."

NAJSLAVNIJI ROBIJAŠI ALKATRAZA

1. AL KAPONE

Ime: Alfons Gabrijel Kapone

Broj: #85

Rođen: 17. januar 1899. u Njujorku

Umro: 25. januar 1947. u Majami Biču

Osuđen: 11 godina robije zbog izbegavanja plaćanja poreza

U Alkatrazu: 1934-1939.

Jedan od najčuvenijih gangstera iz Čikaga iza rešetaka je završio ne zbog ubistava i reketiranja već zbog izbegavanja plaćanja poreza. Svoje mafijaške poslove nastavio je da vodi iz zatvora u Atlanti, gde je stigao 1930. Upravo zbog toga prebačen je u ozloglašeni Alkatraz. Često se sukobljavao s drugim zatvorenicima, ali mu je, zbog uzornog ponašanja, dozvoljeno da svira bendžo, a navodno je imao i bend s kojim je nastupao nedeljom.

2. MAŠINKA KELI

Ime: Džordž Keli Barns

Broj: #117

Rođen: 18. jul 1895. u Memfisu

Umro: 18. jul 1954. u Levenvortu

Osuđen: doživotna robija zbog kidnapovanja

U Alkatrazu: 1934-1951.

U vreme prohibicije Barns se proslavio kao švercer alkohola, ali i pljačkaš. Nadimak je dobio zbog korišćenja čuvenog automata "tomson". Uhapšen je kada je oteo biznismena Čarlsa Juršela, a taj slučaj je prvi koji je rešio tek osnovani FBI. U zatvoru se često hvalio pljačkama i ubistvima koja nije počinio. Navodno, te njegove priče su bile dosadne drugim robijašima, pa su se žalili na njega. Uprkos tome, upravnik je o njemu pisao kao o uzornom zatvoreniku.

3. PTIČAR ALKATRAZA

Ime: Robert Frenklin Straud

Broj: #594

Rođen: 28. januar 1890. u Sijetlu

Umro: 21. novembar 1963. u Springfildu

Osuđen: 12 godina robije zbog ubistva, pa doživotna robija u samici

U Alkatrazu: 1942-1954.

Straud se od tinejdžerskih godina bavio organizovanjem prostitucije, a sa 19 je ubio barmena, zbog čega je osuđen na robiju. Tokom 1916. ubio je čuvara, pa je prvo osuđen na smrt vešanjem, ali je kazna ublažena na doživotnu robiju u samici. Tokom izolacije posvetio se proučavanju ptica i postao je jedan od popularnijih ornitologa. O njemu je snimljen film "Ptičar iz Alkatraza", u kojem ga je glumio slavni Bert Lankaster.

4. BAMPI DŽONSON

Ime: Elsvort Rejmond Džonson

Broj: #1117

Rođen: 31. oktobar 1905. u Čarlstonu

Umro: 7. jul 1968. u Harlemu

Osuđen: 15 godina robije zbog prodaje droge

U Alkatrazu: 1954-1963.

Iako rođen u Čarlstonu, Džonson je 1919. poslat da živi kod sestre u Harlemu, njujorškom kraju. Školu je brzo napustio i posvetio se kriminalu, pa je brzo postao poznat i kao "kum Harlema". Njegov ulični rat sa ozloglašenim mafijašem Dačom Šulcom doveo je do najmanje 40 ubistava. Veruje se da je učestvovao u bekstvu Franka Morisa, Džona i Klarensa Anglina. Oslobođen je 1963. godine.

5. JEZIVI KARPIS

Ime: Alvin Frensis Karpis (Albin Francis Karpavičijus)

Broj: #325

Rođen: 10. avgust 1907. u Montrealu

Umro: 26. avgust 1979. u Toremolinosu

Osuđen: doživotna robija s pravom na pomilovanje

U Alkatrazu: 1936-1962.

Kanađanin litvanskog porekla u vreme depresije u Americi postao je jedan od trojice vođa čuvene bande Mame Barker, zbog čega je kasnije u Alkatrazu proveo 26 godina. Bio je toliko surov da ga je FBI proglasio "državnim neprijateljem broj jedan", što je titula koju su osim njega poneli samo još Džon Dilindžer, Čarls Flojd i Džordž Nelson. Takođe, jedini je gangster kog je lično uhapsio čuveni Džej Edgar Huver. Deportovan je u Kanadu 1969, a preselio se u Španiju 1973.

