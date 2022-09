VATRENI OBRAČUN U ZABAVNOM PARKU U PENSILVANIJI: Povređeno petoro, a ranjeno dvoje! (VIDEO)

Pucnjava se desila tokom događaja povodom Noći veštica. U vatrenom obračunu dvoje je ranjenih, dok su ostali moguće povređeni tokom bekstva, piše, Bnonews.

End of Video you can still here the shooter still firing at KennyWood tonight while our family was trying to get out #kennywoodshooting pic.twitter.com/iWK4qpcDLb