DRAMA U RUSIJI: Nepoznati napadač otvorio vatru u školi, ubio čuvara, deca evakuisana (VIDEO)

"Policija je danas primila dojavu o pucnjavi u školi broj 88 u gradu Iževsku. Policijski službenici su odmah krenuli na lice mesta. Preduzimaju se mere za zadržavanje osumnjičenog“, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Udmurtiju.

Jurovikli prenosi da je napadač je navodno ubio čuvara, otišao dalje i počeo da puca na decu.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg