Mitrović: Upotreba nuklearnog oružja ne bi nikome išla u prilog! Rusija danas upravo ostvaruje jedan od velikih ciljeva ovog rata! (VIDEO)

Komentarišući situaciju u međunarodnim odnosima, kao i sve češće pretnje upotrebom nuklearnog oružja sa različitih strana, prof. dr Dragana Mitrović, sa Fakulteta političkih nauka, rekla je za PINK da bojazan uvek postoji, ali da se nada da do toga neće doći.

Mitrović je rekla da, kada je u pitanju vojni sukob u kome učestvuje nuklearna sila, uvek postoji bojazan od namerne ili nenamerne eskalacije sukoba u tom pravcu.

- Ipak, čini mi se da to nikome ne bi išlo u prilog i da je svakako daleko od onoga što se u Kremlju želi i planira - rekla je Mitrović.

Kako kaže, bez obzira na najnovije izveštaje sa fronta, gde možemo da kažemo da imamo taktička napredovanja ukrajinske armije, ipak, dodaje, i dalje je teško pretpostaviti da bi to moglo doneti neku krajnju i konačnu korist Ukrajini.

- Ukoliko gledamo sa strane Rusije, stvari se manje ili više odvijaju u željenom pravcu. Ovaj veliki događaj je, u zavisnosti kako ko gleda, povratak ili prisjedinjenje ili aneksija četiri oblasti Ukrajine. Danas je krajnji pravni čin ratifikacije u ruskoj Dumi, čime se ostvaruje jedan od velikih ciljeva ovoga rata - rekla je Mitrović.

Kako kaže, bilo bi suprotno političkim interesima Rusije da ona upotrebi, kao i vojno nepotrebno, bez obzira na glasove, da se upotrebi nuklearno oružje.

- Mislim da o tome niko ozbiljno ne razmišlja. I sam Vladimir Putin je rekao da će reagovati svim sredstvima koje poseduje, samo ako ruska država bude napadnuta - rekla je Mitrović.

Kada je reč o Severnom toku i sabotaži, pukovnik u penziji Tomislav Đurin je rekao da to ne može da u radi baš svako, dodaje da to mogu da urade samo visokotehnološke sile koje su jako dobro opremnjene aparatima za duboka ronjenja, koji su dobro obučeni za to.

- Oni su morali da donesu i određene količine eksploziva, koje uopšte nisu male za takva razaranja i, to međusobno optuživanje je potpuno besmisleno. Rusi su već na nekom tragu, kada siđu dole i nađu materijalne dokaze, doći će se do nečega. Već se u medijima pojavljuje i ime ronioca koji je to uradio. Pre ili posle će se saznati - rekao je Đurin.

Kako kaže, kvar može da se popravi, ali dodaje, mora što pre. Dodaje da je bitno samo da se brzo reaguje kako bi se sprečila veća šteta.

