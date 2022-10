PAKLENI POLJUBAC KOBRE - Indijac pokušao da izvede igru sa otrovnicom, jedan pokret je bio fatalan! (VIDEO)

Dok čovek drži zmiju na usnama, ona juriša napred i ujede ga za usta. Čovek tada ispušta zmiju.

Drugi seljani se mogu videti kako pokušavaju da uhvate veoma otrovnu zmiju dok ona beži.

U natpisu na snimku, Sidiki je rekao da je čovek bio „stručnjak za reptile” koji je otišao da poljubi kobru nakon što ju je „spasio”.

Kobre su veoma otrovne zmije poreklom iz Indije, južne Kine i jugoistočne Azije. Smatraju se jednom od najsmrtonosnijih zmija na svetu.

Iako njen otrov nije najsnažniji među svim vrstama zmija, količina koja se daje u jednom ugrizu može biti dovoljna da ubije 20 ljudi.

"Nažalost, ova vrsta idiotskog ponašanja je ovde uobičajena. U Indiji postoje bukvalno hiljade 'spasilaca' zmija, od kojih su neki veoma ozbiljni i obavljaju vrednu uslugu, uklanjajući zmije iz kuća i bašta i puštajući ih na drugo mesto dalje od ljudi", Romulus Vitaker, Herpetolog sa sedištem u Indiji iz Madras Krokodajl bank, koji radi na edukaciji seljana o ugrizima zmija, rekao je on za Njuzvik.

„Ali drugi, poput ovog tipa, su gladni publiciteta i rade nešto ludo kao što je slobodno rukovanje zmijom, stavljajući je oko vrata ili je ljubeći. Znamo za najmanje 25 njih koji su smrtno ugrizeni u poslednjih nekoliko godina. Zmije su nasmrt uplašeni ljudi i ujedaju samo u samoodbrani."

Vitaker je rekao da je zmija na snimku kobra sa naočarima „koja ima moćan, uglavnom neurotoksični otrov. [Može] da ubije čoveka u roku od nekoliko sati ako se dovoljno ubrizga u ugriz“.

