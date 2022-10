NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA: Dobitnik umalo propustio obaveštenje o Nobelovoj nagradi

Austrijski kvantni fizičar Anton Cajlinger, koji je zajedno sa Francuzom Alen Apsktom i Amerikancem DŽonom Klauzerom, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, skoro da je propustio obaveštenje o nagradi.

Cajlinger je ispričao medijima da je juče oko 11 časova radio na novoj publikaciji i da nije želeo da mu bilo ko smeta.

- Međutim, moja asistentkinja me je, i pored toga što sam rekao da me ne uznemiravaju, pozvala i rekla da neko želi po svaku cenu da priča sa mnom, ali da ne želi da kaže ko je i odakle. Brzo smo ustanovili, na osnovu telefonskog broja, da je poziv iz Švedske - preneo je on.

Cajlinger, koji je poznat po teleportaciji čestica svetlosti, naveo je da je pristao na razgovor i da mu je gospođa na drugoj strani telefonske veze rekla da je sekretarica Komiteta za dodelu Nobelove nagrade.

Zatim ga je povezala sa generalnim sekretarom Akademije nauka Švedske i dvojicom članova Komiteta.

- Onda mi je objašnjeno da sam dobio Nobelovu nagradu, i da nas trojica delimo ovogodišnje priznanje - rekao je Cajlinger.

I ova anegdota pokazuje koliko je Cajlinger netipičan naučnik, koji je svojim ponašanjem odavno pozitivno prihvaćen u austrijskoj javnosti.

Nobelovoj nagradi raduju se i studenti Cajlingera, koji ističu da se sada osećaju na neki način privilegovani da ih uči Nobelovac, iako su znali da je on vrhunski stručnjak u svojoj oblasti.

Ovo je 23. Nobelova nagrada koju je jedan Austrijanac dobio od uspostavljanja ove svetski poznate nagrade za doprinose u raznim oblastima.

Kada je reč o fizici, Cajlinger je treći Nobelovac iz Austrije, a pre njega su ovo prestižno priznanje dobili Ervin Šredinger 1933.godine i Volfgang Pauli 1945.godine.

