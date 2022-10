PUCNJAVA U SEVERNOJ KAROLINI: Ubijeno 5 osoba, među njima i policajac!

Policija je uhapsila osumnjičenog, pošto je zatvorila deo grada i organizovala masovnu poteru, koja je trajala nekoliko sati, prenosi Rojters.

Ubijeni policajac u trenutku pucnjave nije bio na dužnosti.

Najmanje dve osobe, uključujući još jednog policajca, ranjene su i prebačene u bolnicu, rekla je gradonačelnica Meri-En Boldvin na konferencija za novinare.

