SVE JE TO REŽIRALA MEGAN MARKL, TO JE NJENA UJDURMA! Objavljena naslovna strana memoara princa Harija, kritike samo pljušte!

Vest o tome da princ Hari piše memoare pojavila se u sredinom 2021. godine. Iako su prvo govorili da će biti objavljeni u novembru ove godine, to je odloženo je zbog smrti kraljice Elizabete.

Izdavačka kuća "Penguin Random House" objavila je naslovnu stranicu dugoočekivanih memoara princa Harija (38).

- Memoari princa Harija će biti globalno objavljeni 10. januara 2023. - napisali su na službenom Instagram profilu.

- Uzbuđeni su što ćemo svim čitaocima doneti izuzetno ličnu i emocinalno snažnu priču o princu Hariju, vojvodi od Saseksa. Za Harija, ovo je napokon njegova priča - dodali su.



Izdavač je rekao da "knjiga čitaoce vraća u jednu od najupečatljivijih slika 20. veka: dva dečaka, dva princa, koji hodaju iza majčinog kovčega dok svet gleda s tugom - i užasom".

Na naslovnici Hari pozira gledajući ozbiljno u kameru. On je knjigu nazvao Spare (rezerva, rezervni). Iz naslova knjige jasno je da se spare odnosi na izraz "the heir and the spare", odnosno "naslednik i rezerva" ili "rezervni naslednik", dakle na poziciju princa Harija u kraljevskoj porodici od trenutka njegovog rođenja.

Inače, taj termin se koristio u vreme kada je smrtnost bila mnogo veća pa je vladajući monarh morao da obezbedi i rezervu koja bi uskočila u slučaju da glavni naslednik umre.

"Svojom sirovom, nepokolebljivom iskrenošću, Spare je bitna publikacija puna uvida, otkrića, samoispitivanja i teško stečene mudrosti o večnoj moći ljubavi nad tugom", rekao je izdavač.

Korisnici društvenih mreža ubrzo su preplavili objavu komentarima, a neki od njih pisali su kako ih uopše ne zanima šta ima da poruči i kako treba da prestanu sa dramom i "da puste ljude na miru".

Deo njih otišao je toliko daleko i rekao kako je to sve režirala supruga Megan Markle (41) i da je to još jedna njena podlost.



"Spare" će biti objavljen na 16 jezika širom sveta, a istog dana biče objavljena i audioknjiga koju čita princ Hari. Prihod od knjige biće doniran u dobrotvorne svrhe.

