RUSKA NAFTA, IPAK,STIŽE U AMERIKU: SAD našle način da zaobiđu sankcije, a Brisel pod pritiskom Vašingtona seče granu na kojoj sedi

SAD našle su "rupu" u sankcijama i način kako da zaobiđu embargo koji su same uvele.

Rafinerija ruskog naftnog giganta "Lukoil" na Siciliji preuzima i prerađuje naftu iz Rusije, a zatim kao italijianski proizvod izvozi benzin i dizel u SAD. Deo toga se zatim iz Amerike plasira nazad u Evropsku uniju.

Ovo otkriće uglednog američkog časopisa Wall street journal dolazi u trenutku kada je ostalo još mesec dana do stupanja na snagu sankcija EU protiv Moskve, koje od 5. decembra propisuju zabranu uvoza ruske nafte morskim putem. I Srbiji, kao trećoj zemlji, Brisel je nametnuo ovaj embargo. NIS neće moći da kupuje naftu koja iz Rusije stiže na naše tržište tankerima do Krka, a onda hrvatskim naftovodom "Janaf" do pančevačke rafinerije. Naša zemlja neće moći da uvozi ni dizel iz Mađarske, jer se dobija preradom ruske nafte, zasad nije poznato da li od 5. decembra ili 5. februara. Dakle, ovde ne važi "rupa" u sankcijama koju koriste SAD, da se nakon prerade to gorivo tretira kao mađarsko, a ne rusko.

Svetski analitičari upozoravaju da će upravo ovaj paket sankcija EU, kao i naredni, koji od februara predviđa zabranu uvoza ruskog goriva, izazvati šok na evropskom tržištu i dodatno poremetiti snabdevanje dizelom i naftnim destilatima kao što su gasno ulje i lož-ulje. Posebno je problematična situacija sa dizelom, zato što je oko 10 odsto potražnje povećano u EU i globalno, jer se koristi kao energent zbog skupog gasa. Situaciju je dodatno zakuvao i štrajk u francuskim rafinerijama. Sve to će u narednom periodu na berzama pogurati skok cena nafte i goriva, povećati troškove kompanija, i time dovesti do poskupljenja dizela i benzina na pumpama, kako na evropskim, tako i na srpskim.



EU je, pod američkim pritiskom, pristala da odseče granu na kojoj sedi, uruši sopstvenu privredu i omogući američkim kompanijama da ubiraju profit. Osim toga, nametnula je i Srbiji, koja ne učestvuje u ovom sukobu na liniji Zapad -Rusija, da mora da sledi taj put. Izuzeće od briselskog paketa sankcija na uvoz ruske nafte dobile su Mađarska, Slovačka i Češka koje se snabdevaju preko naftovoda "Družba" i nemaju izlaz na more. Mađarskoj je zabranjeno da prodaje derivate koje dobija od ruske nafte, a to znači da Srbija više neće moći da ih uvozi od svog severnog suseda. U našoj zemlji je zastupljeno gorivo iz domaće prerade nafte, kao i iz uvoza. Analitičari smatraju da nema bojazni od nestašice goriva u Srbiji. Savetnik za energetiku u PKS LJubinko Savić kaže da kapaciteti NIS mogu u potpunosti da zadovolje potrebe našeg tržišta za derivatima. Isto smatra i stručnjak za energetiku Miloš Zdravković.

- Srbija neće imati problema, jer je NIS najmodernija rafinerija u ovom delu Evrope i ima kapacitete da proizvede dovoljno derivata i da snabde sve pumpe - ističe Zdravković.

Udeo ruske nafte na evropskom tržištu, kako navodi, iznosi 25 odsto i odsecanje tog izvora osetiće se u skoku na berzama.

- Već se vidi razlika u ceni, evropska nafta "brent" je skuplja, trenutno se prodaje za 95,01 dolar po barelu, a američka WTI za 88,68 dolara - kaže Zdravković. - To je posledica toga što u SAD nema zabrane, a u EU ima.

Rafinerije u istočnoj Evropi će, kako ukazuje, imati problem, jer su tehnološki konstruisane da prerađuju rusku naftu, tako da će i to uticati na ponudu dizela. Prema njegovim rečima, SAD su najveći uvoznik ruskog nuklearnog goriva i pouzdan partner kompanijama iz RF u trgovini naftom i gasom. On ističe da američke kompanije kupuju crno zlato iz Rusije, a onda preprodaju Evropi. Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku iz septembra, zemlje EU su uvozom iz SAD zamenile polovinu od 800.000 barela izgubljene ruske nafte.



TURSKI HAB BIĆE U TRAKIJI

Mesto u kojem će u Turskoj biti hab sa ruskim gasom biće na severozapadu zemlje u Trakiji, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan. Na tom projektu počeli su već da rade predstavnici Rusije i Turske. Na Putinov predlog, koji je prihvatio Erdogan, gas koji je tekao "Severnim tokom" sada će stizati u hab - veliko skladište - u Turskoj, a zatim će se distribuisati u Evropu preko nekoliko krakova. B. V.

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije ne želi da spekuliše da li će nakon 5. decembra, kada počne primena EU embarga na rusku naftu, Srbija moći da uvozi derivate iz Mađarske, već očekuje da ćemo dobiti tumačenje iz Brisela za svaki konkretan slučaj.



- Rafinerije u zemljama koje su izuzete od sankcija ni sada, a verujem ni posle 5. decembra, neće prerađivati samo sirovu naftu ruskog porekla - navodi Mićović. - Set sankcija koji obuhvata derivate dobijene od ruske nafte stupa na snagu 5. februara i od tada bi trebalo da bude zabranjena njihova prodaja drugim državama članicama EU ili trećim zemljama. Ali i tu ima nekih izuzetaka, kao i nedoumica oko dokazivanja da li će se i kako utvrđivati poreklo molekula benzina, dizela i drugih derivata, kada rafinerija prerađuje miks nafti različitog porekla.

Prema pisanju lista Wall street journal, američke sankcije isključuju uvoz ruske sirove nafte, ali dozvoljavaju preradu u trećim zemljama i plasiranje derivata u SAD. Američki list navodi da ruska rafinerija na Siciliji snabdeva gorivom postrojenja korporacije Exxon Mobil u Teksasu i "Lukoilova" u NJu DŽerziju. "Lukoil" nije sankcionisan u SAD i prodaje svoje naftne derivate u 230 servisnih stanica u 11 država. Krajem oktobra je "Blumberg" izneo podatak da je Exxon Mobil ostvario najveći profit u svojoj 152-godišnjoj istoriji, zahvaljujući rekordnoj preradi sirove nafte i velikoj potražnji za dizelom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče da Srbija ima 667 miliona kubnih metara uskladištenog gasa, i da, ukoliko bi se bilo šta desilo sa Balkanskim tokom, naši građani nemaju šta da brinu.

- Mi u naša četiri skladišta, jedno naše i tri iznajmljena, imamo trenutno 667 miliona kubnih metara gasa - kazao je Vučić, na vojnom poligonu Pasuljanske livade, gde je prisustvovao vojnoj vežbi "Manevri 2022". - Da sutra preseku, ili naprave sabotažu, pa se ponovo prave ludi, iako se zna ko je izveo sabotažu u Baltiku, pa se svi pravimo blesavi da ne bismo škodili interesima zemlje, mi bismo preživeli, a za druge ne znam.

Na pitanje za uštedu energije odlaganjem grejne sezone Vučić je kazao da su to male uštede kada se pogleda zemlja.



- Ušteda od 50 miliona evra za 15 dana je mala za jednu zemlju, ali svakako je bolje da smo uštedeli nešto nego da to nismo - rekao je Vučić. - Pitam se čemu grejanje po ovakvom vremenu. Priča oko odlaganja grejne sezone usled toplih vremenskih prilika pokazala svu zlobu i pakost kod nekih ljudi, koji svojoj zemlji žele uvek da napakoste. U sistemu grejanja nema problema.

Kako je rekao predsednik Vučić, Srbiju očekuje paklena zima, zbog rasta cene energenata u Evropi, ali se naša zemlja dobro pripremila i obezbedila je rezerve gasa.

- Za pet do sedam dana počinje hladnije vreme i tada počinju da se troše rezerve gasa u Evropi - objasnio je Vučić. - Prekjuče je cena gasa bila svega 219, a danas je 450 dolara za 1.000 kubnih metara. Svaki dan će sada to da raste, jer prvi kubni metri kada počnu da cure iz skladišta, a nema novog dotoka, cena odmah skače i to odmah povećava cenu struje. Na evropskom tržištu cena struje juče je bila 156 evra, a danas je već 240 evra po megavat-satu. Hoću samo da vam kažem da to na dnevnom nivou ide i po 50 odsto gore. Tako da će biti pakleno teška zima. Naša zemlja se dobro pripremala. E. R



