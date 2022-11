MOŽE LI GORE?! ČETIRI MUŠKARCA DROGIRALI SUPRUGE, A ONDA IH DAVALI PRIJATELJIMA: Silovali ih onesvešćene, evo kako se sve saznalo

Četvorica muškaraca iz Singapura drogirali su svoje žene, a onda dopuštali prijateljima da ih siluju.

Četvorica prijatelja koji su drogirali svoje žene i gledali kako im prijatelji siluju žene, a zatim čestitali jedno drugom što su "priredili dobar šou" suočavaju se sa zatvorom u Singapuru.

Jednu ženu silovali su nekoliko puta u periodu od najmanje sedam godina različiti muškarci dok je bila bez svesti, nakon što ju je muž drogirao i vezao joj oči, prenosi Channel News Asia.

Slučaj je otkriven kada je žena u razgovoru na suprugovom telefonu pronašla svoje gole slike.

Četvorica muškaraca, kojima je sud naložio da se zatvore, izjasnili su se u ponedeljak po dve tačke optužnice za zaveru radi silovanja, uz razne druge optužbe koje su uzete u obzir. To su K, M, L i N.

Muškarci su se upoznali sa svojim saučesnicima onlajn 2010. godine, na forumu Sammiboi, kao i na drugim platformama posvećenim fantazijama o zajedničkoj ženi. Sud je takođe čuo da su muškarci razgovarali o takvim fantazijama, razmenjivali detalje svog seksualnog života i delili eksplicitne snimke i slike jedni sa drugima.

Glavni saučesnik povezan sa njihovim slučajevima je peti muškarac, J, koji se oženio svojom ženom 2008. i sa kojim ima četvoro dece.

J (41) je ranije pokušao da natera svoju ženu da gleda pornografske video snimke kako bi video da li bi bila za trojku.

Njegova supruga je izjavila da je definitivno protiv te ideje. Nakon ovoga, J je navodno smislio plan da da sedativ svojoj ženu kako bi drugi muškarci stupili u odnos sa njom. Složili su se da koriste sedativ na svojim ženama kako bi dozvolili drugim muškarcima da ih siluju.

Nakon sprovođenja istraživanja, odlučili su se za lek za koji su shvatili da može dovesti osobu u nesvest.

Koristeći drogu koju je nabavio od J, K je stavio u alkohol svoje žene negde pre 2012. Stavio je povez preko očiju svojoj ženi nakon što je izgubila svest i rekao J da dođe. J je zatim silovao K-ovu ženu dok je K to gledao i fotografisao. Potom su ponovili ovaj čin 2012. godine.

U februaru 2013, J-ova supruga je primetila da se oseća bolesno i J je iskoristio ovu priliku da joj da lek pre nego što je dozvolio K da je siluje.

J je postavio zatvorenu televizijsku kameru u svojoj spavaćoj sobi kako bi uživo emitovao gole slike svoje žene i emitovao njegov seksualni život. K je takođe prenosio uživo sa veb kamere u svojoj spavaćoj sobi. Tužioci su rekli da su muškarci, nakon što bi ovo gledali, ponekad čestitali jedni drugima što su priredili "lepu predstavu".

Nakon zločina, dvojica muškaraca delili su slike seksualnog napada i silovanja i 'nastavili da se prisećaju' svojih dela, rekli su tužioci. Razgovori između muškaraca doveli su do toga da je J-ova žena otkrila zločine u januaru 2020.

Džej je spavao kada je njegova žena pronašla video koji se puštao na njegovom telefonu, a zatim i njegov razgovor na skajpu sa K. Poruke su sadržavale njene eksplicitne slike, a starije poruke su pokazale da su muškarci menjali svoje žene za seks.

Nakon što ga je J-ova žena probudila, on je izbrisao inkriminišuće razgovore i posetio K-ov dom sa svojom ženom kako je ona to tražila. Tokom razgovora, K je rekao da je imao seks sa Džej-ovom suprugom dok je bila u nesvesti. K je takođe priznao da je onesvestio sopstvenu ženu kako bi J mogao da ima odnos sa njom.

Supruga J je podnela policijski izveštaj 2. januara 2020. godine.

Snimci i fotografije koje je policija uzela od oba muškarca doveli su do identifikacije drugih koji su učestvovali u aktivnostima.

Drugi muškarac iz grupe od četiri osobe, L (52) koji je bio menadžer za razvoj poslovanja i imao troje dece sa suprugom, prvo se upoznao sa K na mreži između 2010. i 2011., a zatim sa J. J je dao sedativ svoju ženu 2013. pre nego što ju je L silovao dok je J snimao. M (45) koji je bio direktor kompanije sa troje dece, upoznao je Džeja na Samiboju 2010.

Iste godine, J je dao svojoj ženi lek nakon što je rekla da joj je muka i, kada je bila u nesvesti, J je pozvao M pre nego što je M nastavio da siluje njegovu ženu.

Četvrti muškarac, N (37) bio je dostavljač hrane i silovao je Džej-ovu ženu između 2017. i 2018.

Trojica tužilaca koji su nadgledali slučajeve zatražili su zatvorsku kaznu od 19 do 23 godine i 24 udarca štapom za K i M. Za L su tražili od 11 do 16,5 godina zatvora, uz još šest meseci zatvora umesto batina. Oni će takođe tražiti od 17 do 21 godinu zatvora i 24 udarca štapom za N, koji nije imao partnera, prenosi Channel News Asia.

