POGINUO AMERIKANAC (23) KOJI SE ISKRAO IZ KUĆE I OTIŠAO U RAT: Bio je ljut zbog ruske invazije, umro od posledica ranjavanja!

Skajler Greg Džejms, 23-godišnji Amerikanac koji se kao dobrovoljac pridružio ratu u Ukrajini je poginuo. Skajler je otišao u Ukrajinu u aprilu kada je video civilni automobil kog je pregazio tenk.

Da bi to uradio, iskrao se iz kuće svog oca, Stiva, koji je bio protiv njegovog odlaska. Mladi Amerikanac je ubijen, prenosi The Daily Beast, na severoistoku Ukrajine pod artiljerijskom vatrom u poslednjoj nedelji oktobra.

"Imao sam priliku da odem i morao sam to da uradim. Mogao sam da pomognem na humanitaran način, ali sam bio toliko ljut zbog ruske invazije", rekao je Skajler Džejms američkom portalu tokom njihovog razgovora.

Taj intervju je obavljen u bolnici gde se oporavljao od zadobijenih povreda. U junu je eksploziv pogodio stanicu Međunarodne legije u blizini Harkova gde je služio Skajler, a 14 fragmenata mu je prodrlo u desno stopalo, desnu ruku i rame. Uprkos povredama, bio je uporan u povratku na front.

🕯The sixth American volunteer who fought as part of the International Legion of Terror Defense died in the battles for Ukraine



US citizen Skyler James Gregg died in the war against the Russian invaders in Ukraine. /1 pic.twitter.com/8K69ovMdJg