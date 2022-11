MASK NAJAVIO: Nova opcija za Tviter ponovo od kraja sledeće nedelje

Korisnici Tvitera prijavili su probleme u logovanju na ovaj servis. Američki mediji, pozivajući se na izvore iz Tvitera, navode da je servis privremeno zatvoren u četvrtak.

Mask je u subotu na Tviteru napisao da bi servis mogao da proradi do kraja sledeće nedelje.



Servis „Tviter blu“, koji se plaća, dodaje korisnicima plavu kvačicu kojom se označava verifikovani nalog i omogućava im rani pristup novim opcijama na toj društvenoj mreži.

Tviter je otvorio ovaj servis 9. novembra, a za samo jedan dan, mnogi lažni i parodijski nalozi su na taj način verifikovani kao pravi.

