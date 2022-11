4 MRTVIH, 11 POVREĐENIH U EKSPLOZIJI U ISTANBULU! U pešačkoj ulici odjeknula detonacija - Građani krenuli panično da beže! (VIDEO)

Inače ulica se nalazi pored čuvenog trga Taksim.

Na uliici je bio veliki broj ljudi, koji su posle detonacije krenuli da beže.

Video of the aftermath of the explosion in Istanbul on Istiklal Street pic.twitter.com/PEecCh3RM0

Prema prvim informacijama u eksploziji je poginulo četvoro ljudi. Prema još uvek nepotvrđenim informacijama 11 ljudi je povređeno.

BREAKING: At least 4 dead following explosion in central #Istanbul , Turkey. Looks like it was a bomb explosion. #taksim #istiklal #bomba pic.twitter.com/geF9jeXtDK

U pitanju je eksplozija podmetnute bombe.

The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul.



The causes of the incident are unknown. There is also no information about the victims yet. pic.twitter.com/hx3eCHg0m0