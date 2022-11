OBJAVLJENE SLIKA ŽENE KOJA JE NAVODNO NOSILA BOMBU: Imala je crnu maramu oko glave i maskirne pantalone

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je danas u objaćanju javnosti izjavio da prve informacije govore o tome da je u napad umešana ženska osoba, odnosno da je imala značajnu ulogu u tome.

Prema dosadašnjim podacima, u napadu je poginulo šest a ranjene 53 osobe.

"Počinitelji ovog užasnog napada biće raskrinkani. Neka naše stanovništvo bude sigurno, a počinitelji kažnjeni. Pokušaji da uhvate Tursku u klopku i uvuku tursku naciju u teror neće uspjeti ni danas ni sutra kao što nisu ni u prošlosti", rekao je Erdogan.

