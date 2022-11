'OVA IGRA NIJE NIŠTA NOVO' Lavrov se obratio javnosti nakon navoda da je hospitalizovan - SA TERASE U HOTELU NA BALIJU (VIDEO)

Na snimku se vidi kako ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov sedi na stolici na terasi hotela, dok na sebi ima majicu i šorts.

Upitan o izveštaju, Lavrov je rekao da su zapadni novinari deceniju lažno pisali da je predsednik Rusije Vladimir Putin (70) bolestan.

- Ovo je vrsta igre koja nije nova u politici - rekao je Lavrov uz ironičan osmeh. - Zapadni novinari treba da budu skloniji istini, treba da pišu istinu.

Lavrov je rekao da zapadni mediji rutinski imaju delimičan pogled na događaje i ignorišu gledište Rusije.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st