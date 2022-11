Profesor Bjegović: Teroristički napad u Turskoj je politička poruka, ovo je 13 napad u poslednjih sedam godina (VIDEO)

Posle eksplozije u glavnoj trgovačkoj ulici u Istanbulu turska policija privela je 46 osoba osumnjičenih za učešće u ovom terorističkom napadu uključujući i osobu ženskog pola za koju se sumnja da je lično postavila bombu. Turska je za ovaj napad u kojem je poginulo 6 a povređena 81 osoba kurdske ekstremiste.

Profesor studija bezbednosti Miroslav Bjegović rekao je za Pink da se ovde radi o klasičnom terorističkom napadu.

- Videli smo da su u pitanju ne selektivne mete i civili, lake mete. Ono što u svakm terorističkom napadu treba da se ostvari je publicitet i spektakularnost sa što većim brojem žrtava. Takođe jedna od odolika svakog terorističkog napada je brutalnost. Građanima i predstavnicima vlasti je na ovaj način poslata politička poruka - kaže profesor.

On je naveo da ovaj napad i nije neko preveliko iznenađenje i da je to 13 napad u proteklih sedam godina u Turskoj.

Prof. dr Ilija Kajtez reako je za Pink da Turska ima velike probleme sa Kurdima, pre svega zato što su oni najbrojniji,

- Kurdi su jedan tragičan narod koji ima preko 20 miliona, i koji je podeljen u četiri zemlje Iran, Irak, Sirija i u najvećoj meri u Turskoj. On nema svoju državu - kaže Kajtez.

Kako je rekao, iako je Turska izuzetno militarizovana i ima jako moćnu vojsku, policiju, obaveštajne službe, ne može da kontroliše sve zato što su ogromne teritorij nastanjene Kurdima.

- Oni su u velikoj meri neprijateljski nastrojeni prema centralnoj vlasti, odnosno prema Turskoj - kaže Kajtez i dodaje:

- Ovde je jako zanimljivo to da su Turci odbili učešće Amerikanaca. Tu mogu biti dva razloga, prvije da oni stoje na strani Kurda, a drugi momenat je možda je da je ovo možda poruka Turcima da zapad nije zadovoljan kako se ponašaju u ukrajinskom sukobu i da su suviše samostalni kao i to što nisu stali na strani koja je protiv Putina i Rusije- navodi Kajtez.

Privatni detektiv Boža Spasić rekao je da su saopštenja iz Istanbula i Turske cenzurisane i da oni usmeravaju informacije na tačno određene mete koje žele da predstave kao organizatore

- Za mene je enigma taj eksploziv i eksplozivna naprava koju je ta žena stavila na klupu na kojoj je sedela. Taj eksploziv ona nije mogla da donese iz Sirije. Erdogan će po principu "Sablje" pohapsiti deset hiljada ljudi, on mora takvim metodama da umiri javnost jer on ima veliko nezadovoljstvo u Turskoj- kaže on.

Činjenica da je eksploziv preuzet u Turskoj dokaz je da su te kurdske terorističke organizacije imale bazu u Turskoj.