UZNEMIRUJUĆE! ŠOKANTNI SNIMCI TERORISTIČKOG NAPADA U IZRAELU Palestinac nožem ubio tojicu, ranio četvoricu, u poteri UBIJEN!

Trojica Izraelaca su poginula, a četvoro povređeno u terorističkom napadu gradu Ariel na Zapadnoj obali, javlja Jerusalem post.

Prema navodima vojske, tri civila su poginula na benzinskoj pumpi u Arielu, a muškarac u 50-tim godinama poginuo je pošto je zadobio višestruke povrede u saobraćajnoj nesreći u blizini grada.

Napadi su počeli oko 9.28 ujutro kada je 18-godišnji terorista kojga su palestinski mediji identifikovali kao Muhameda Sufa iz obližnjeg sela Haris, koji je imao radnu dozvolu da radi kao čistač u industrijskoj zoni Ariel, došao do ulaza na kapiju. sa nožem u ruci.

Shocking and upsetting footage from a barbaric terror attack in Ariel today. 2 Israelis were killed in terror attacks, 3 injured.

On je izbo nožem i ranio jednog od dvojice čuvara. Drugi stražar je pucao u vazduh dok je terorista trčao nekih 60-70 metara ka benzinskoj pumpi "Desetka", gde je nožem izbo tri osobe, a dva civila ubio.

Zatim je ukrao automobil i odvezao se na put i udario u automobil, ubivši još jednog civila. Automobil koji je ukrao uništen je u nesreći, a civil koji je video nesreću izašao je iz svog BMV-a kako bi pomogao ranjenom Izraelcu, dozvolivši teroristi da mu ukrade automobil i pobegne sa lica mesta.



Sa ukradenim BMV-om nastavio je prema kontrolnom punktu Šomron na putu 5 i polukružno se okrenuo kada je stigao do punkta, vozeći se u suprotnom smeru, vraćajući se ka mestu nesreće. Zatim je izašao iz vozila i pokušao da pobegne trčeći.U tom trenutku su u njega pucali izraelski vojnici i usmrtili ga.

Viši oficir IDF rekao je novinarima da je ceo događaj trajao oko 20 minuta.

Iako se veruje da je terorista delovao sam, policija je navela da bezbednosne snage proveravaju da li je osoba koja ga je dovela do kapije industrijske zone Ariel znala za njegove namere ili ga je samo vozila na posao kao i svaki drugi dan.

A Palestinian terrorist stabbed civilians in Ariel Industrial Zone and nearby a gas station killing 3 people and injuring 4. The terrorist neutralized by an IDF fighter (watch video). This is the third Palestinian attack on Israelis since the beginning of November.



Premijer Izraela Jair Lapid je uputio izraze saučešća porodicama ubijenih Izraelaca i rekao da se Izrael "bori protiv terorizma non-stop punom snagom".

"Naše bezbednosne snage rade non-stop da zaštite izraelske građane i nanesu štetu terorističkoj infrastrukturi svuda, sve vreme", rekao je Lapid.

Izraelska vojska je rekla da je Palestinac napao Izraelce na ulazu u industrijsku zonu u naselju, a posle je otišao do obližnje benzinske pumpe i tamo nastavio napad.

A Palestinian man suspected of carrying out a knife attack has been killed.



Mohammad Souf, 18, was shot dead by Israeli occupation forces in the illegal settlement of Ariel.



Souf's family members had been attacked by soldiers during a home raid prior to the incident.



Na amaterskom snimku emitovanom na izraelskoj televiziji vidi se kako je napadač pokušao da pobegne automobilom vozeći auto-putem i potom izašao iz vozila i pao nakon što je pogođen izraelskom vatrom.

Motiv tog napada koji se dogodio u vreme pojačanog nasilja između dva naroda nije odmah bio jasan.

Od početka ove godine ubijeno je najmanje 23 Izrealaca i preko 130 Palestinaca na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu, najviše od 2006.

