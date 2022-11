DRAMA! DVE RAKETE PALE NA POLJSKU: Poginulo dvoje ljudi, premijer sazvao hitan sastanak vladinog Komiteta za bezbednost!

▪️Poljski premijer sazvao je hitan sastanak vladinog Komiteta za bezbednost i odbranu, saopštio je njegov portparol.

Dve zalutale rakete pale su u grad Przevodov u Poljskoj na granici sa Ukrajinom.

Pogodili su sušare za žito. Dvoje ljudi je poginulo. Policija, tužilaštvo i vojska su na licu mesta, preneo je nezvanično Radio ZET.

Two stray rockets fell on Przewodów, a Polish town on the border with Ukraine. Two people died in the incident. The Polish National Security Council is holding an emergency meeting. pic.twitter.com/11ywnp2yTk

Vatrogasna služba je ranije potvrdila da je došlo do eksplozija u Pševodovu. - Razlozi za ovaj događaj trenutno nisu poznati - rekao je u intervjuu za Radio Lublin stariji kapetan Marcin Lebjedovič, portparol okružnog štaba Državne vatrogasne službe u Hrubešovu.

– Dobili smo dojavu o eksploziji u sušari. Zapravo, po dolasku potvrđujemo da se tako nešto dogodilo. Dve osobe su preminule na licu mesta. Trenutno obezbeđujemo mesto događaja i osvetljavamo prostor akcije – dodao je on.

BREAKING - Radio Zet: Two stray rockets fell in the town of Przewodów in Poland on the border with Ukraine. They hit the grain dryers. Two people died. The police, the prosecutor's office and the army are on site. https://t.co/WhAoxH7YQc pic.twitter.com/9VhnoZwl81