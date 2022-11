Zvanično: Donald Tramp se kandiduje za predsednika SAD na izborima 2024. godine

Sada je i zvanično: Donald Tramp, 45. predsednik SAD i gubitnik na prošlim predsedničkim izborima, podneo je kandidaturu za predsedničke izbore 2024. godine.

Tramp je bio 45. predsednik SAD, a tu dužnost je obavljao od 2017. do 2021. godine, kad je na vlast došao aktuelni predsednik Džo Bajden. Ovo su mu treći izbori u karijeri, a saopštenje o kandidaturi, koje je objavljeno iz njegove baze u Mar-a-Lagou na Floridi, dolazi posle međuizbora na kojima su Republikanci postigli ne baš sjajan rezultat, pošto nisu uspeli da od Demokrata preuzmu kontrolu nad Kongresom SAD.

President Trump: "In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States." pic.twitter.com/z95oHYjWwF