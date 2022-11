MEDVEDEV: Zapad povećava verovatnoću izbijanja svetskog rata

- Priča o ukrajinskom „raketnom udaru“ na poljsku farmu dokazuje samo jedno: Zapad svojim hibridnim ratom protiv Rusijom povećava verovatnoću izbijanja svetskog rata- napisao je Medvedev.

Poljski mediji su objavili 15. novembra da su dve rakete pale na teritoriju Poljske u blizini granice sa Ukrajinom.

Nakon toga premijer Poljske sazvao je sastanak Komiteta Saveta bezbednosti. Poginule su dve osobe.

