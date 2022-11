UŽAS U RUSIJI! Stradalo sedam osoba u požaru, među njima petoro dece (VIDEO)

Vatra je zahvatila dvospratnu drvenu kuću u kojoj je bilo nekoliko stanova, saopštile su hitne službe, prenosi Interfaks.

Iz požara je spaseno dvoje dece. NJih je otac uspeo da izbavi, a potom je pokušao da spasi i ostalu decu, ali nije mogao da izađe iz zapaljene kuće i poginuo je.

