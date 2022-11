OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE ŽRTAVA MASAKRA U GEJ KLUBU: Naoružani muškarac uleteo i zapucao, nastalo KRVOPROLIĆE (FOTO)

Naime, policija je imenovala pet osoba ubijenih u pucnjavi u gej klubu u američkoj državi Kolorado u subotu uveče.

Klub Q je bio poznat kao sigurno utočište za LGBT zajednicu u Kolorado Springsu, a onda je naoružani muškarac ušao u noćni klub i otvorio vatru, piše BBC.

Pet poginulih su Danijel Aston, Derik Ramp, Keli Loving, Ešli Po i Rejmond Grin Vans. Još sedamnaest ljudi je zadobilo rane od vatrenog oružja.

Dve osobe su savladale napadača pre dolaska policije, i on se sada nalazi u pritvoru.

Danijel Dejvis Aston (28) je bio barmen u klubu Q i pomogao je u stvaranju njegove "pozitivne kulture", rekao je njegov kolega Majkl Anderson za CNN.

Danijelova majka, Sabrina Aston, rekla je za Denver post da je njen 28-godišnji sin bio na dobrom mestu u svom životu nakon što se borio sa svojim identitetom tokom adolescencije, i pošto je pronašao mir posle tranzicije na fakultetu. Bio je transrodni muškarac, navode američki mediji.

Smrt njenog najmlađeg deteta je nešto neshvatljivo za nju - on je imao mnogo više da pruži svetu, rekla je ona.

They were killed because of the anti-LGBTQ policies espoused by many on the right. This kind of hate speech has to stop.



We all deserve to live with dignity and respect.



In loving memory.



Kelly Loving

Daniel Aston

Derrick Rump

Ashley Paugh

Raymond Green Vance pic.twitter.com/3HRQjx8ghi