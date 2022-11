DRAMA U ENGLESKOJ: Kolima u PUNOJ BRZINI uleteo na Božićni vašar gde je bilo 800 LJUDI

Prema saopštenju lokalne policije, tri osobe su uhapšene, a automobil je kasnije pronađen napušten.

Stiv Braun, vlasnik radnje u Haj ulici izjavio je da je upravo zatvarao kada je čuo škripu guma i vrištanje ljudi.

"Bilo je apsolutno užasno. Auto je išao niz Haj ulicu - koja je puna tezgi i ljudi. Tu ima na stotine ljudi, ljudi sa decom i psima, i puno trgovaca", rekao je on.

Automobil je, kako tvrdi, sigurno išao 80 kilometara na sat.

