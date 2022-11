ALBANCI U BESNIM AUTOMOBILIMA DIVLJALI CENTROM LONDONA: Trubili i paradirali, devojke plesale na ulicama! BRITANCI GNEVNI! (VIDEO)

Video koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje Audije, Rendž Rovere, Poršee koji blokiraju saobraćaj oko Vestminstera

Stotine Albanaca okupiralo je centralne ulice Londona svojim skupim automobilima kako bi proslavili dan nezavisnosti svoje zemlje.

Video koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje audije, rendž rovere, poršee koji blokiraju saobraćaj oko Vestminstera dok policija pokušava da ih rastera.

Na brojnim snimcima mogu se videti muškarci i žene kako mašu albanskim zastavama dok vire kroz prozore luksuznih automobila – uključujući ljubičasti lamborgini huracan, kao i mercedes G-klase, koji koštaju oko 120.000 do 160.000 funti.

albanians absolutely killed it in london today the way the celebrated independence day



i loved every single bit of it pic.twitter.com/dhPCzEI7hI — ty 🦉 (@imagineovo) 28. новембар 2022.

Oni su trubili i paradirali dok su devojke plesale na ulici, a policija je izvestila da je jedna osoba uhapšena tokom procesa.

Hahahaha Albanians out in force for independence day in London, Gowannn 🇦🇱🇦🇱 pic.twitter.com/B1IkKsGzVd — ZB95 (@__zb95) 28. новембар 2022.

Ove scene izazvale su gnev kod ostalih vozača jer je saobraćajni kolaps trajao sat vremena, dok su ih mnogi nazivali sebičnima, a mnogima su upravo zapeli za oko njihovi „besni“ automobili.

„Gledajući ove luksuzne automobile, čini se da Albanci neće imati problema sa poskupljenjem“, glasi jedan od brojnih sarkastičnih komentara.

What they are doing in #london? Send all #Albanians back to their shit hole so they can celebrate there. Poison to any society. Shame on them. https://t.co/8vjYn70fJ4 — Yanki Yankovich (@YankiYankovich) 29. новембар 2022.

Povorku je na Tviteru prokomentarisao i britanski političar Najdžel Faraž. „Ovo je bilo sinoć u Londonu. Pomozi nam Bože“, napisao je on.



Inače, ove nedelje su objavljeni podaci koji pokazuju da Albanci čine nešto više od trećine ljudi koji su u prvih devet meseci ove godine malim čamcima otkriveni na prelasku Lamanša, što je naglo povećanje u odnosu na prethodne godine.

Za tri meseca, od jula do septembra, 45 odsto ljudi u čamcima bili su Albanci, a ponegde je taj procenat prelazio i 80 odsto.

Albanians celebrating Independence Day grind central London to a HALT:



⁦⁦@RishiSunak⁩ @conservatives

⁦@UKLabour⁩

⁦@Keir_Starmer⁩



Our country is out of control, I hope you incompetents are happy https://t.co/GGWxnujwxb — wombat 120mm (@bubble_mick) 29. новембар 2022.

Sinoćna proslava je bila drugo okupljanje Albanaca u Londonu ovog meseca. Naime, oni su 12. novembra razvili zastavu iznad statue Vinstona Čerčila protestujući zbog izjave britanske ministarke unutrašnjih poslova Suele Braverman koja je prokomentarisala „zaustavljanje invazije ilegalnih migranata na južnu obalu“.

Hundreds of Albanians took the streets of London in flashy cars overnight to celebrate their country's independence day. pic.twitter.com/RpbK2vMt9B — MassiVeMaC (@SchengenStory) 29. новембар 2022.

Više od 1.500 demonstranata marširalo je ka Vestminsterskoj palati uzvikujući: „Nisu svi Albanci kriminalci“.

Organizatori protesta su istakli da je svrha marša protest protiv ponižavanja Albanaca u Britaniji i protiv raširenog mišljenja da su Albanci krivi za porast kriminala u zemlji.

Autor: