STRAHOVIT POŽAR U MOSKVI: Gorela fabrika za preradu mesa, u gašenju učestvovalo 100 vatrogasaca (VIDEO)

„Kada su prve vatrogasne ekipe stigle na lice mesta, ustanovile su da gori krov industrijskog skladišta na posedu fabrike za preradu mesa Mikojan“, rekao je portparol, preneo je TAS S.

U gašenju požara učestvuje više od 100 vatrogasaca i 30 vozila, saopštilo je Ministarstvo.

Another fire in #Moscow - the building of the Mikoyan Meat-Processing Plant is on fire



