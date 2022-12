Bivši britanski premijer Boris Džonson priznao je da će ova zima biti veoma teška bez ruskog gasa za zemlje zavisne od ovog energenta, ali bi sledeća zima mogla biti još teža.

- Za sve one koji zavise od ruskog snabdevanja gasom, ova zima će biti veoma teška, međutim, zahvaljujući neverovatnim organizacionim naporima da skladišta napunimo gasom, mi ćemo to prevazići. Ozbiljniji problem je sledeća zima 2023/24, kada će se ove rezerve smanjiti i biće teže popuniti. Novi LNG terminali još neće biti u funkciji. Neke evropske zemlje žure da izgrade više kapaciteta za proizvodnju energije vetra na moru, ali ni one još neće biti spremne. I definitivno nećemo imati više civilnih nuklearnih reaktora - napisao je DŽonson u članku za Vall Street Journal.

Bivši britanski premijer je napomenuo da bi sve veća podrška Ukrajini mogla biti „bolna“ u trenutku dodele sredstava, ali je ipak pozvao na nastavak pomoći Kijevu , pa čak i na intenziviranje napora po tom pitanju.

Zapad je pojačao sankcioni pritisak na Rusiju zbog Ukrajine i već je doneo osam paketa sankcija uzastopno, koji uključuju i lične i sektorske ekonomske restriktivne mere. To je dovelo do viših cena električne energije, goriva i hrane u Evropi i Sjedinjenim Državama .

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je rekao da je politika obuzdavanja i slabljenja Rusije dugoročna strategija za Zapad, a sankcije su zadale ozbiljan udarac celokupnoj globalnoj ekonomiji. Prema njegovim rečima, glavni cilj Zapada je da pogorša živote miliona ljudi. Ruska Federacija je više puta izjavljivala da će Rusija rešiti sve probleme koje joj Zapad stvara - prenela je RIA.

