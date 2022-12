STRAVIČNA NESREĆA U ENGLESKOJ! Troje dece se utopilo u jezeru, poznato ime poginulog koji je pokušao da spasi drugove

Dečak (6) koji je upao u zaleđeno jezero u Solihalu u Engleskoj i dalje se bori za život, dok je imenovan jedan od trojice dečaka koji su stradali.

Firefighters from @WestMidsFire have joined the community paying tribute to the three young boys who have died after falling into the lake at Babbs Mill Park #Solihull @bbcmtd @bbcwm pic.twitter.com/nFFcB1dvSA — Megan Jones (@MegannJ) 12. децембар 2022.

Ožalošćeni su ostavili cveće, balone, igračke i zapalili cveće na bdenju održanom u ponedeljak uveče nakon stravične tragedije u kojoj su život izgubila trojica dečaka od 8, 10 i 11 godina.

Jedan od poginulih imenovan je kao Džek Džonson (10), koji je za Sky News opisan kao "heroj" jer je otišao na jezero kako bi spasio drugare.

Dečaci su propali kroz led zajedno sa četvrtim dečakom (6), koji je u kritičnom stanju u bolnici.

West Mids Fire Service said that by the time fire crews had arrived on the scene, police officers were in the water trying to reach the children. One officer suffered hypothermia and was taken to hospital. Clearly, those blue lives know that all lives matter. #Team999 #Solihull pic.twitter.com/FNgZwbthI6 — Inspector Gadget (@InspGadgetBlogs) 12. децембар 2022.

Njega su hitne službe izvukle iz vode, zajedno sa policajcem koji je pokušao da probije led tokom spasavanja.

Policija je saopštila da više nije prijavljen nijedan nestanak.

Drug dečaka Tomi Barnet (10) opisao je kako je došlo do tragedije.

On je rekao da je jednom dečaku noga upala u led i da su drugi pojurili da mu pomognu, ali da su svi propali kroz zaleđeno jezero.

Last night our team responded to the emergency in #Solihull providing hot refreshments to the emergency services who were on a search operation rescuing children from the frozen lake at Babbs Mill Park.

Our thoughts are with the families 🙏🏽#solihulllake #Kingshurst @Khalsa_Aid pic.twitter.com/2K7UdZADT7 — Langar Aid (@LangarAid) 12. децембар 2022.

Porodice preminulih dečaka su uništene, pišu mediji.

Temperatura je pala na +1 stepen u vreme incidenta, dok je tokom noći bilo -3, prenosi Sky news.

Svo četvoro su bili kritični po dolasku.