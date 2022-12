Snežna oluja u SAD, tornada i mećave širom zemlje

Snažna zimska oluja praćena obilnim snežnim padavinama donele je ekstremne vremenske uslove širom SAD i u nekim delovima Kanade.

Oluja je na jugu SAD dovela do snažnih tornada, a među najviše pogođenima su države Misisipi i Teksas. U Teksasu je povređeno nekoliko ljudi i oštećene su zgrade, prenosi Bi-Bi-Si. Oko 9.000 letova odloženo je u ponedeljak i utorak, a loši vremenski uslovi očekuju se tokom većeg dela ove nedelje. Zbog vremena je došlo do zatvaranja puteva u nekim zapadnim državama SAD u kojima se očekuje do 60 centimetara snega. Oluja se proširila i na Kanadu, a jak sneg i jak vetar pogodili su južni region Prerije, uključujuci provincije Saskačevan i Manitobu, u utorak i sredu.

Autor: