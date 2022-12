SVET JE ZAPANJEN: Argentinac pao sa mosta tokom dočeka fudbalera, a ono što se potom desilo - teško je objasniti (VIDEO)

Lionel Mesi i družina selektora Skalonija, koja je u antologijskom finalu savladala Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca, i to nakon spekatkularne drame i rezultata 3:3 posle 120 minuta, stigli su u Argentinu i dodatno "podgrejali" već užarenu atmosferu.

Ona je bila takva i tokom Mundijala, a naročito kada je Argentina osvojila Svetsko prvenstvo. Međutim, tokom najvećih trenutaka euforije, kada je autobus sa Mesijem i saigračima prolazio kroz Buenos Ajres, dogodila se neverovatna scena.

Naime, dvojica navijača su sa mosta htela da uskoče u otvoreni autobus u kome su bili fudbaleri, a dok je jedan to uspeo, drugi je zakasnio sa skokom i - strmoglavo pao na autoput.

A fan threw himself from a bridge on the Argentina bus and hurt himself badly.



Here the moment.



But please wait for second video when he is carried away, because it’s the image of the Argentina celebrations pic.twitter.com/w8hU6hGnY5