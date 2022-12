AMERIKA NA NOGAMA ZBOG CIKLON BOMBE! Mećavi se ne nazire kraj: Najmanje 55 smrtnih slučajeva

U delovima SAD danas se očekuje 22 centimetra novog snega, što je znak da zimska mećava koja izaziva haos širom Severne Amerike još nije gotova.

Snežna oluja je izazvala najmanje 55 smrtnih slučajeva u SAD, sa još četiri osobe koje su poginule u Kanadi nakon što se autobus prevrnuo na zaleđenim putevima u Britanskoj Kolumbiji, prenosi Sky News.

U SAD, 28 smrtnih slučajeva bilo je u državi Njujork, većina u okrugu Eri, gde je glavni grad Bafalo najteže pogođen.

oh my goodness, my heart absolutely breaks for buffalo pic.twitter.com/YWDGJAFtXi — jūdy (@ycjuday) 27. децембар 2022.

Na mrežama su objavljeni stravični prizori posledica snežne oluje u Bafalu.



Predsednik Džo Bajden je odobrio federalnu podršku državi Njujork, sa desetinama hiljada ljudi koji su ostali bez struje u oluji.

Izvršni direktor okruga Erie Mark Polonkarz opisao je mećavu kao "najgoru oluju verovatno u našem životu", upozorivši: "Ovo još nije kraj".

On je rekao da su neki ljudi bili zaglavljeni u svojim automobilima više od dva dana, a hitne službe se bore protiv užasnog vremena da dođu do onih kojima je pomoć potrebna.

Na pojedinim snimcima mogu se videti napuštena vozila, jer su vozači bili u nemogućnosti da nastave s vožnjom, te su morali da napuste automobile kako se ne bi smrzli.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul rekla je tokom vikenda da su mnoga državna kola Hitne pomoći i vatrogasna vozila i sama zaglavljena u snegu, a policija u Bafalu apelovala je na internetu da vlasnici snežnih vozila pomognu.



Ona je u ponedeljak oluju nazvala "jednom za vekove", dodajući da su ona i još jedna velika snežna oluja pre nešto više od mesec dana donele skoro onoliko snega koliko bi to područje očekivalo tokom cele zime.

Ljudi koji su napustili svoje automobile u potrazi za toplinom i sigurnošću sada su pokušavali da ih ponovo pronađu, jer su mnoga vozila bila zatrpana snegom.

