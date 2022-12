Veliki požar u hotelu u Kambodži: Ima mrtvih, na desetine povređenih i nestalih

Najmanje 10 osoba je stradalo, a više desetina povređeno u požaru u kazino hotelu "Grand dajamond siti" u gradu Poipet u Kambodži nedaleko od granice sa Tajlandom, saopštila je policija.

Požar koji je izbio oko ponoći po lokalnom vremenu i dalje gori, prenosi AP.

U trenutku izbijanja požara u hotelu je bilo oko 400 ljudi, prenosi kambodžanski Pnompenhpost.

Ruska agencija TASS prenosi da su u požaru 53 osobe zadobile povrede, a da se osam vodi kao nestalo.

Veruje se da je požar izazvala eksplozija rezervoara za gorivo. Zvaničnik lokalne administracije rekao je da bi 400 ljudi moglo biti zarobljeno unutar zgrade.

Potpredsednik Nacionalnog komiteta za upravljanje katastrofama Kun Kim rekao je novinarima da su na lice mesta upućene hitne službe kao i specijalne jedinice i helikopteri kako bi se izvukli ljudi zarobljeni u zgradi. Hotel se nalazi nedaleko od graničnog prelaza sa Tajlandom.

