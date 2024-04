ISPRAVKA, Tejta nisu odale kutije pice, policija već znala gde je (VIDEO), LAŽNA VEST

Portal Pink.rs je 30.12.2022. godine objavio tekst sa naslovom: ONA MU JE DOŠLA GLAVE: Kontroverznog milijardera odala KUTIJA PICE, pao posle ovog snimka (VIDEO), koju je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba kao LAŽNU VEST.

Analizom fekt čekera utvrđeno je da ovo nije istina, i da je policija već znala gde se on nalazi, piše Raskrinkavanje.ba.

Naime, činjenica je da su istražni organi u Rumuniji već znali gde se Tate nalazi, što su potvrdili u izjavi za AFP.

Uprava za istragu organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT), rumunski tužilac za borbu protiv mafije koji istražuje krivična djela trgovine ljudima, rekao je da je teorija pogrešna.

- To nije povezano - rekla je portparolka Ramona Bolla za AFP 30. decembra. “Da bismo utvrdili da li je osoba u zemlji ili ne, koristimo niz sredstava. Činjenica da je on te večeri objavio video na kojem se vidi kutija Jerry's pizze samo bi nam potvrdila ono što smo već znali."

Dodala je da su nalozi za pretres već bili na snazi kada je Tate objavio snimak.

