TUŽNA SUDBINA DECE NESTALE SRPKINJE Od rođenja zbog Brajana odrastaju samo sa JEDNIM RODITELJEM, Ana u pismu SVE OTKRILA

Tri dečaka od kojih najmlađi ima dve, a najstariji šest godina, a koje je Ana dobila u braku sa suprugom Brajnom od rođenja su prolazili kroz teške trenutke,malo vremena su provodili sa oba roditelja, a sada, dok im je otac u pritvoru, a majka nestala nalaze se u socijalnoj službi bez naznake ko će preuzeti brigu o njima.

O njihovoj tužnoj sudbini svedoči pismo koje je Ana poslala sudu u toku istrage protiv Brajana zbog sumnje da je prodao falsifikovane slike putem interneta. Sudeći po Aninom pismu, ali i pričama Aninih prijatelja, mališani su jako malo vremena provodili sa oba roditelja.

- Tokom ovih osam meseci, naša porodica nije bila u mogućnosti da zajedno proživi mnoge bitne događaje. Naš najmlađi sin je tek napunio godinu dana, srednji sin je progovorio, a najstariji je sada krenuo u vrtić. Uskoro treba da krene u školu, a izgubio je i prvi zubić. Brajan mi je bio od velike pomoći kada je moja majka imala aneurizmu na mozgu u decembru 2021. godine. Ne samo da joj je spasio život, već je pružio udobnost celoj porodici tokom njene bolesti. Dok je pomagao svojoj tašti, Brajan je nastavio da se brine i o svojoj bolesnoj majci, a bio je svakog dana i uz naše sinove - navela je ona.

Ona je dodala da "bilo da se radi o šetnji za Svetski mir u Dorčesteru ili o nošenju hrane i ostalih potrepština, Brajan je sve vreme učio dečake koliko je bitno da pomažu".

- Brajan je glavni kada je u pitanju briga o našoj deci, dok ja dosta vremena provodim u Vašingtonu gde radim u jednoj firmi koja se bavi nekretninama. On je vaspitavao našu decu i radio je sa njima kako bi otklonili sve loše navike. Svi se zajedno radujemo novom poglavlju u našim životima - napisala je tada Ana.

Svađa Ane Volš i Brajana zbog dece

Da deca nisu provodila vreme sa oba roditelja ispričala je i Anina majka Milanka koja je navela da jedino što vidi kako mogući razlog svađe je to "što je ona želela da i deca dođu kod nje u Vašiongton, ali Brajan pošto je još uvek bio u tom sudskom procesu i pošto nosi nanogicu nije dozvolio da deca idu..."

