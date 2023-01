Vozač uleteo među pešake u Kini, POGINULO PETORO - On izašao iz auta i bacao pare po njima (VIDEO)

Incident je izazvao gnev javnosti, a mnogi su optužili muškarca da je namerno gazio ljude.

Kako dodaje britanski javni servis, na video snimcima postavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vozač izlazi iz automobila i baca novac u vazduh, neposredno nakon tragedije.

DON'T WATCH if you cannot handle it #China 2023 1.11 17:25 #中国 #广州 #天河区 horrific footage of car driving through a pedestrian crossing hurting many pedestrians

* Source from social media platforms pic.twitter.com/jzAuxtVY1p