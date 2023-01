ŽESTOKA AFERA TRESE BELU KUĆU: U Bajdenovoj kući u Delaveru pronađeno još pet stranica poverljivih dokumenata!

Predsednikov savetnik Ričard Sauber saopštio je da je ukupno šest stranica poverljivih dokumenata pronađeno u biblioteci Bajdenove kuće u gradu Vilmingtonu u državi Delaver, preneo je AP.

Bela kuća je pre dva dana objavila da je pronađena samo jedna stranica. U pitanju su dokumenata iz vremena kada je Bajden bio potpredsednik u administraciji Baraka Obame.

Sauber je u saopštenju naveo da su Bajdenovi advokati obustavili pretragu nakon što su u sredu uveče pronašli prvu stranu, dodajući da je on ostatak pronašao u četvrtak dok je posredovao da se dokumenta prebace u Ministarstvo pravde.

