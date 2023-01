IZBIO POŽAR U SKLADIŠTU MUNICIJE U RUSIJI! VOJNIK SLUČAJNO DETONIRAO BOMBU? Trojica poginula, na desetine ranjeno (VIDEO)

- Kao rezultat nenamerne detonacije ručne bombe izbio je požar. Šesnaest vojnika, uključujući i krivca, prebačeno je u bolnicu. Tri vojnika su poginula, saopštile su lokalne službe za vanredne situacije, prenosi Rojters.

❗️In Belgorod region, a soldier exploded a grenade on the territory of a military unit, - local media.



The explosion detonated ammunition in the building and started a fire. Three soldiers were killed, 7 wounded.#Belgorod #Russia