ZADOVOLJAN DINAMIKOM RUSKE EKONOMIJE: Putin otkrio koji su ciljevi za ovu godinu

Izvor: Sputnjik, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

Faktička dinamika ruske ekonomije prošle godine bila je pozitivna, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sednici o ekonomskim pitanjima.

Ruski predsednik je kao zadatak za ovu godinu naveo održavanje pozitivnog trenda u razvoju privrede, napominjući da su građevinarstvo, agroindustrijski kompleks i industrija povećali stope rasta, uprkos neviđenom spoljnom pritisku. On je dodao i da su otvorena nova radna mesta.

Prema njegovim rečima, BDP se za 11 meseci smanjio samo za 2,1 odsto, a očekuje se da će do kraja godine on iznositi 2,5 odsto.

Govoreći o proizvodnji nafte, on je dodao da je, uprkos sankcijama, ona prošle godine porasla za oko dva odsto i iznosila je 535 miliona tona.

Putin je napomenuo da je to u velikoj meri omogućilo da se održi stabilnost na tržištu rada, postigne smanjenje nezaposlenosti na najniži nivo u novijoj istoriji.