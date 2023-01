EVO ZAŠTO JE POBEDA RUSIJE U UKRAJINI NEIZBEŽNA Putin objasnio: 'Proizvodimo tri puta više raketa za PVO nego SAD'

Ruska odbrambena industrija godišnje proizvede onoliko raketa za PVO koliko i svi ostali proizvođači u svetu, a to, između ostalog, uliva poverenje u pobedu Rusije u Ukrajini, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Mi, na primer, rakete za PVO koje vi pravite, godišnje proizvodimo preko tri puta više nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve u svemu, naša odbrambena industrija godišnje proizvodi otprilike isto raketa za PVO različite namene kao sva vojno-industrijska preduzeća sveta. Naša proizvodnja može se uporediti sa svetskom“, istakao je Putin tokom razgovora sa radnicima „Obuhovske fabrike“, koja je deo koncerna „Almaz-Antej“.

Putin je naveo i niz pojmova koji, prema njegovim rečima, ulivaju poverenje u pobedu.

„Sa stanovišta konačnog rezultata i pobede, koja je neizbežna, postoji nekoliko stvari koje nisu nestale i koje su u osnovi naše pobede. To je jedinstvo i solidarnost ruskog i uopšte multinacionalnog naroda Rusije, to je hrabrost i junaštvo naših boraca u okviru specijalne vojne operacije i na liniji fronta i naravno, rad vojno-industrijskog kompleksa, preduzeća kao što je vaše i ljudi kao što ste vi, i cele privrede, jer svaka od ovih karika: i industrija, i stanje javnih finansija, i socijalna sfera, povezana sa podrškom porodicama koje zahtevaju posebnu pažnju države, i zdravstvo – sve to stvara osnovu za naš efikasan razvoj i pobedu. Ona je obezbeđena. Ni malo ne sumnjam u to“, naglasio je on.

Putin je takođe napomenuo da aktuelne ukrajinske vlasti slave Stepana Banderu, koji je bio Hitlerov saučesnik, a ukrajinska vojska nastavlja praksu pozadinskih jedinica, streljanja civila u Donbasu i susednim teritorijama.

„Stoga, imamo sve osnove da sadašnji režim nazivamo neonacističkim i imamo sve osnove da uz pomoć oružanih snaga pomažemo onim ljudima koji sebe smatraju delom ruske kulture, kojima je maternji jezik ruski, koji ga cene, kao i svoju kulturu i svoju tradiciju. Ne možemo da ih ne zaštitimo“, zaključio je Putin.