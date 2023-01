MASOVNI PROTESTI U FRANCUSKOJ - Sindikati se bune protiv povećanja starosne granic eza penzionisanje STOTINE HILJADA NA ULICAMA (FOTO+VIDEO)

Osam vodećih sindikata održalo je sastanak u četvrtak nakon prvog dana masovnih protesta protiv plana i izdalo saopštenja u kojima se obećava da će nastaviti sa svojom akcijom kako bi pokušali da nateraju vladu da odstupi.

Vlada kaže da je plan neophodan da bi penzioni sistem ostao finansijski održiv, ali sindikati kažu da ugrožava prava radnika koji se teško izbore.

Stotine hiljada ljudi protestovale su danas u Parizu i drugim francuskim gradovima, paralelno sa štrajkovima širom zemlje, zbog najavljenog povećanja starosne granice za odlazak u penziju, a predsednik države Emanuel Makron izjavio je da uprkos tome neće odustati od penzione reforme.

Više od 200 protestnih skupova održano je danas širom Francuske, uključujući masovne demonstracije u Parizu, uz učešće svih velikih sindikata u Francuskoj. Štrajkovi su izazvali velike poremećaje u saobraćaju i radu škola i javnih službi širom Francuske.

It’s popping off in France after Macron’s government elected to raise the retirement age by 2 years to 64.pic.twitter.com/PSg64oFs2W