OGROMNE SNEŽNE PADAVINE U SLOVENIJI - Oboreno 160 stabala, delovi zemlje i dalje bez struje

Naime, zbog snežnih nanosa, više od 160 stabala je palo na kolovoze, a nekoliko puteva je zatvoreno za saobraćaj.

Problema sa snegom ima najviše u Štajerskoj, Koruškoj, Zasavju i Dolenjskom.

Na području opštine Podvelka, zbog oštećene elektrodistributivne infrastrukture, potrošači su bez električne energije.

Trucks drive on a snow covered road in Kocevje, near Ljubljana Slovenia, Monday, Sept. 23, 2023. A snow storm with gust winds has hampered traffic on a key highway in Slovenia on Monday and left parts of the country temporarily without electricity. (AP Photo) pic.twitter.com/hhXWF4yNrO