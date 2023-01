IMA MRTVIH I POVREĐENIH: Stravičan zločin u Nemačkoj - Muškarac nožem ubadao putnike u vozu (FOTO)

Kako navodi Špigel, portparol policije je rekao da je najmanje pet osoba ranjeno, a da su dve podlegle povredama.

Osumnjičeni je uhapšen.

Špigel prenosi i da je do napada došlo oko 15 časova, pre nego što je voz stigao do stanice Brokstedt.

Prema pisanju Bilda, napadač je nakon zločina pokušao da se ubije istim nožem.

Očevidac je rekao za KNonline da su se ljudi u vagonu u kojem se nalazio uspaničili kada su tri izbezumljene devojke uletele i rekle da je u vozu muškarac sa nožem.

🚨#UPDATE: Police: At least two people killed and five others injured in knife attack inside train between Kiel and Hamburg, #Germany; station in Brokstedt closed