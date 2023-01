MUMIFICIRANO TELO ŽENE NAĐENO U STANU - Sumnja se da je umrla pre tri godine, pored nje ostavljena UZNEMIRUJUĆA PORUKA (FOTO)

Lauru Vinham su socijalne službe napustile i ostavile da umre pre nego što je njeno telo u mumificiranom stanju pronašao njen brat u maju 2021, tvrde oni.

Smatra se da je umrla u novembru 2017. godin. Savet Sarija je rekao da je to "zaista tragičan slučaj".

Laura, koja je bolovala od šizofrenije, živela je u socijalnom smeštaju u Vokingu, u Sariju, otuđena od svoje porodice.

Nakon što su posetili Lauru u oktobru 2017. godine, verovatno poslednji put kada ju je neko video živu, policajci Sarija prijavili su Savetu okruga Sarija da je bila "u zamenarenom stanju, imala je malo hrane i izgledala je kao da nije znala kako može da se obrati za pomoć".

Ubrzo nakon ove posete, oznake na kalendaru ove žene su prestale. Jedan od poslednjih zapisa je glasio: "Treba mi pomoć."

Njena sestra Niki rekla je da porodica nije mogla da održi kontakt sa njom nakon što je godinama šizofrenije poverovala da će joj nauditi, piše BBC.

I find this very sad in 21st Century Britain. https://t.co/8IbtL2tol6

Laura Winham, 38, lay dead in her flat in Woking for more than three years pic.twitter.com/HnTBS8HIIQ